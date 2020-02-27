【意大利疫情・新冠肺炎】「零號病人」不知所終　病毒來源成謎

意大利成為新型冠狀病毒肺炎的歐洲重災區。根據官方公布，截至2月26日，意大利確診病例已經增至400宗，死亡個案達12宗。不過意大利迄今仍然未能找到病毒源頭「零號病人」。

根據官方公布，截至2月26日，意大利確診病例已經增至400宗，死亡個案達12宗。2月25日，米蘭街頭只有零星人流。（美聯社）

意大利一名38歲男子2月20日確診，曾與一名最近從中國返國的同事進餐，原本被視為「零號病人」。不過該名同事的病毒檢測結果呈陰性，相信患者是從其他途徑感染，只是「一號病人」。患者除了將病毒傳染給妻子和一名朋友，該名朋友父親的酒吧三名食客和八名醫護或病人亦被感染。

根據傳媒報道，「一號病人」2月14日左右向家庭醫生求診，獲處方感冒藥物。之後病情未有好轉，2月16日到醫院求醫，2日後即2月18日再到急症室，但因為未有到過中國，沒有進行檢測便出院。2月19日凌晨，患者出現呼吸困難，第三次前往醫院。患者妻子才記起他曾接觸到過中國的朋友。

總理孔特（Giuseppe Conte）早前不點名批評北部一間醫院管理不當，導致疫情爆發。意大利檢察官決定對倫巴第大區（Lombardy）的醫院展開調查。報道指，接收「一號病人」的醫院錯過機會進行檢測，四次求醫才進行檢測，甚至在科多尼奧鎮（Codogno）一間醫院逗留36小時才接受隔離。

兩名曾滯留羅馬的中國遊客上月底在意大利最早確診後，政府立即宣布進入國家緊急狀態，並宣布停飛中國。之後三周左右內，意大利未出現新增確診病例，但「一號病人」出現後，疫情一發不可收拾，引發政府下令「封城」。