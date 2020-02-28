英裁定希斯路第三條跑道興建計劃違反《巴黎氣候協定》

英國上訴法院2月27日裁定，政府在批准倫敦希斯路機場（Heathrow Airport）擴建第三條跑道的計劃時，沒考慮於政府在簽署《巴黎氣候協定》（Paris Agreement，Accord de Paris）時為應對氣候變化做出的承諾。

圖為2月27日英國皇家司法院（俗稱法院大樓）門外，反對希斯路機場擴建第三條跑道的環保團體成員在得悉勝訴後歡呼。（AP）

一直反對「三跑」的英國首相約翰遜（Boris Johnson）領導的政府已表示不會上訴。希斯路機場則表示會上訴至最高法院，稱有信心應對裁決提及擔憂。

法院裁決不等於計劃已是前無去路，法官稱它未來仍可繼續進行，只要它符合英國對抗氣候變化的承諾。

擴建希斯路這議題已在英國討論多年，商界多予以支持。英國會2018年批准希斯路機場擴建第三條跑道這個總值140億英鎊的計劃，倘成事，它會在2028至2029年峻工。這可令希斯路這個全歐最繁忙的航空交通樞紐處理航班能力增加50%。現時機場每日處理逾1300個航班。

一些環保團體則指計劃違背英國對抗全球暖化的承諾。政府為2016年《巴黎氣候協定》的簽約國，尋求將全球氣溫升幅限制在攝氏1.5度內。此外居於機場附近的民眾亦投訴，興建「三跑」會導致區內噪音、污染及交通擠塞的情況增加。