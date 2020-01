世界經濟論壇(WEF)1月21日至24日在瑞士滑雪勝地達沃斯(Davos)舉行。數百環保人士20日在瑞士東部出發,展開為期3日的徒步長途遠足前往達沃斯,希望喚醒外界對全球暖化的關注。

達沃斯:數百名環保人士20日在瑞士東部出發,展開為期3日的徒步長途遠足前往達沃斯。(Reuters)

數百名示威者20日聚集在蘭德誇特(Landquart)中心,準備長達約40公里的長途遠足。有示威者扮成樹熊,象徵為近日受山火肆虐的澳洲發聲。

有示威者手持不同標語諷刺美國總統特朗普,例如「讓我們忽視特朗普,並聽聽通貝里」(Let's ignore the Donalds and listen to the Gretas),或「讓世界再次變涼」(Make the world cool again)。

瑞士政府以安全為由,只批准示威者到達克洛斯特斯(Klosters)的道路,但不准他們接近達沃斯。但示威者指出,他們決心繼續前往達沃斯,並循無需政府批准的狹窄遠足路線前進。