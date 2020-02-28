【新冠肺炎・日本】中央政府下令「停課」　數個縣市自行其事

為應對新型冠狀病毒肺炎疫情，日本政府2月28日正式宣布國內中、小學停課時間，但不少地方政府不響應該項命令。

日本新冠肺炎疫情防控形勢嚴峻，政府已要求學校停課防疫。（AP）

據日本共同社報道，作為對日本首相安倍晉三要求停課的呼應，日本文部科學省2月28日向各都道府縣教育委員會等發出通知，正式要求全國的小學、初中和高中等從3月2日到春假開始期間停課。日本高中以下春假從3月25日放到4月6日。

停課決定並未獲得日本多處地方政府認同。據日本朝日電視台報道稱，金澤市宣布不會停課。原因是該市夫妻雙方都工作的比例高於日本全國平均水平，中小學停課將帶來嚴重影響。

金澤市長山野之義表示，金澤市立中小學在3月2日之後不會停課，學校教學活動將一直持續到3月24日的結業典禮。

愛媛縣也以存在家庭和學校運營方面的問題為由，宣布停課對象不包括所有學校。但縣立高中等65所學校將從3月4日起停課。

日本《京都新聞》報道稱，京都市教委宣佈，市內的261所中小學校、特殊學校以及幼稚園將從3月5日起臨時停課，3月2日至4日照常上課。

京都府教委則宣佈，所有府立中學和特殊學校將從3月3日至13日停課。京都府教委認為，日本政府要求從3月2日開始停課，但考慮到消息傳達時效性，京都府決定停課起始日期定在3日。