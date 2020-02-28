【新冠肺炎】日本病毒檢測標準反令患者延誤就診

隨着新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在日本擴散，日本檢測病毒的方法遭民眾質疑。

截至當地時間2月27日23時，日本累計確診新冠肺炎病例919例，因新冠肺炎死亡累計8人。（AP）

日本《朝日新聞》2月27日報道，一名在日本關東地區機場工作的36歲女性因擔心自己感染新冠病毒肺炎感到不安。她從1月下旬開始出現發燒徵狀，希望通過日本厚生勞動省電話諮詢後前往保健所接受病毒檢測，但被告知「感染風險很低」。

2月中旬她1歲的兒子也出現發燒症狀，而保健所再次以不符合政府檢查標準為由拒絕對其進行檢查。該女性表示，「在日本接受病毒檢測是否可能」？

日本民眾要求進行病毒檢測遭拒，最大原因來自日本內閣制定的手冊。根據日本厚生勞動省制定的手冊，被懷疑感染的日本民眾必須經過「自我檢查、厚生勞動省電話諮詢、保健所檢查」三個階段，並不是出現徵狀就能馬上接受病毒檢測。

據厚生勞動省2月22日公布的《關於新冠肺炎的Q&A》顯示，只有出現感冒症狀並且發熱超過37.5度持續4天以上或有強烈倦怠感及呼吸困難的人才能接受諮詢。若不符合上述症狀，保健所不會進行檢查。

厚生勞動省表示，這樣的做法是為了真正需要做檢測的重症患者考慮。

韓國《朝鮮日報》2月28日報道，由於日本進行此種病毒檢測方式，截至2月24日，日本全境（排除「鑽石公主號」郵輪上接受檢測的疑似病例）接受病毒檢測的疑似患者不過1,846名。而日本社會部分人士懷疑，日本政府考慮到7月即將召開的東京奧運會，不會擴大病毒檢測數量。

不過日本政府採取這樣的病毒檢測方式令人懷疑日本病毒檢測試劑是否不足。2月27日中國外交部發言人趙立堅在例行記者會上確認，中國已向日本提供一批檢測試劑，並表示中方願在努力抗擊本國疫情的同時，向日方提供力所能及的支持和幫助。