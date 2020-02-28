【新冠肺炎】伊朗副總統確診　一天前曾晤魯哈尼

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情在伊朗發展迅速，伊朗副總統埃卜特卡爾（Masoumeh Ebtekar）27日確診，而她在一天前還同伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）一起開會。

伊朗總統府公共關系負責人埃蔔特哈傑（Fariba Ebtehaj）2月27日當天說，埃卜特卡爾的新冠病毒檢測結果爲陽性，目前正在家中接受治療。

埃卜特卡爾是伊朗內閣中第一個感染新型冠狀病毒的成員，是伊朗政界第7宗個案。此前，埃卜特卡爾出現新冠肺炎相關症狀，當地時間27日上午接受測試，結果呈陽性，目前正在家中接受治療。

埃卜特卡爾出生於1960年，擁有免疫學博士學位，1997年至今擔任伊朗副總統，也是伊朗第一位女性副總統。

《紐約時報》27日報道稱，在埃卜特卡爾確診的消息被披露的一天前，她還出席內閣會議，同其他政府領導人有過密切接觸，包括總統魯哈尼。

當天英國廣播公司（BBC）的波斯語頻道記者尼利（Hadi Nili）也在社交網絡推特（Twitter）上發佈了兩張埃卜特卡爾和魯哈尼一起出席內閣會議的照片。

從照片來看，埃卜特卡爾同魯哈尼的距離十分近，魯哈尼可以說是一位密切接觸者，不排除被傳染的可能性。