【一分鐘看世界】疫情震散股市、伊朗抗疫「人禍」、急救大邱

今天是2月28日，星期五。
為忙碌的一周劃上句號前，你需要知道的國際新聞：
歐美股市大插水
新型肺炎疫情令全球人心惶惶，除了確診人數不斷上升外，經濟亦大受打擊。IMF預告可能下調經濟增長前景，令環球股票市場遭受震盪。歐洲股市以3%跌幅收市，而美股的表現更加令人慘不忍睹，其中道指更蒸發近千二點……（按此閱讀更多）
美股2月27日受到新型肺炎疫情影響，三大指數重挫超過4%。（Reuters）
伊朗成為疫症重災區全因人禍？
伊朗近日錄得多宗新型肺炎的確診個案，甚至副總統、議會國家安全委員會主席同樣成為確診者。疫情更波及中東多國，沙特停發麥加朝聖者簽證。
話說回來，伊朗的疫情急劇惡化，有說是與大選有關，但當地的情況可能更加嚴峻……（按此閱讀更多）
伊朗新冠肺炎疫情形勢嚴峻（AP）
大邱告急
除了伊朗外，意大利、韓國亦成為疫情的重災區，其中在韓國一日內新增505宗確診個案，令美韓的聯合軍演需要延期。當地疫情主要由新天地教會引起，大邱市處於「淪陷」狀態，各方以不同方式為當地抗疫作支援，可是最需要的或者是醫院床位……（按此閱讀更多）
笑聲面對炮火的新人生
敘利亞3歲女童薩勒瓦（Salwa）在父親的幫助下，以笑聲面對她聽到炸彈聲時的恐懼，有關片段成為網上熱話。這個家庭最近就有一個好消息……（按此閱讀更多）
馬來西亞政壇大混戰
馬來西亞過渡首相馬哈蒂爾（Mahathir Mohamad）2月27日表示，由於沒有任何一個陣營能夠獲得簡單多數票，國會下議院會在3月2日提前開會選出新任首相。不過他能否繼續留任，仍有很多未知之數……（按此閱讀更多）
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