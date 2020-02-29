中國軍艦遭激光照射　華專家指美海軍構成威脅

美國海軍2月27日表示，上周美國海軍P-8偵察機在太平洋上空飛行時，一艘中國軍事軍艦向該偵察機發射了軍用級激光。中國軍事專家28日駁斥道，美軍在南海的「航行自由行動」已經愈來愈常態化，在常態化的同時也在調整行動方法和樣式，給中方島礁守備部隊施加更多壓力和安全威脅。

美國多次派出軍艦在南海進行挑釁行動，P8偵察機是美國波音公司設計生產的新一代海上巡邏機。（Reuters）

美國太平洋艦隊2月27日在一份聲明中說，中國軍事軍艦向美軍偵察機發射軍用級激光這一動作是「不安全和不專業的」行為，「武器級激光器可能對機組人員，水手以及船舶和飛機系統造成嚴重傷害。」

海軍研究院研究員張軍社2月28日對中國《環球時報》表示，派軍艦進入中國南海島礁鄰近海域進行所謂的「航行自由」行動已經成為美國攪動南海地區局勢緊張的一個慣用手段。這表明美國不希望看到南海局勢的平穩，生怕局勢緩和會使其失去在南海保持和加強軍事存在的藉口。

國觀智庫副總裁兼國際軍事行動法中心主任田士臣2月28日接受《環球時報》採訪時表示，這次美方派同一艘軍艦進入中國兩個南沙島礁的鄰近水域，反映美軍在南海的「航行自由行動」已經越來越常態化，將來也不排除美方玩兒其他的花樣，比如與其他國家聯合組織行動，兩艘軍艦進入同一個島礁鄰近水域，艦機協同進入島礁鄰近海空域等等。

美軍這一行動可能導致的結果是，中美雙方海空力量相遇的機會更多，發生危險接近和誤判的情況也會增多，更加容易導致意外事件。對於美方越來越常態化的類似行動，中方一方面依法合理合規應對，另一方面也應切實加快島礁防禦部署，打造佔有絕對優勢的海空防禦系統。