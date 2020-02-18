【中美角力】敏感時刻　美軍偵察機飛越南海上空

根據長期跟蹤美軍戰機動態的Twitter帳號「飛機守望」（Aircraft Spots）2月18日提供的飛行路線顯示，一架隸屬於美國海軍的EP-3E「白羊座II」型電子偵察機在南海上空進行了飛行，隨後返回駐日美軍的嘉手納空軍基地。從飛行路線上看，該機自西向東飛越南海上空，通過巴士海峽後返回基地。 另據台媒18日報道，隸屬於美國海軍羅斯福號航母的一架艦載預警於17日被發現出現在巴士海峽上空，這預示着羅斯福號在近期可能將通過巴士海峽，前往南海展開活動。

報道稱，這架飛越巴士海峽上空的E-2C預警機編號165813，隸屬於VAW-115預警機中隊。根據美國海軍發佈的公開消息，「羅斯福」號航空母艦此次前往印度-太平洋區域部署搭載的是第11艦載機聯隊，而VAW-115中隊正是隸屬於該聯隊。

中國官方屢次在重要場合強調繞島巡航將常態化。（新華社）

近日美國艦機頻繁出現在南海地區，值得警惕。1月28日，美國海軍兩艘瀕海戰鬥艦以編隊形式在南海海域航行。這兩艘瀕海戰鬥艦分別是「蒙哥馬利」號（LCS-8）和「加布里埃爾·吉福茲」號（LCS-10），當時正在進行輪替部署任務交接。

解放軍南部戰區新聞發言人李華敏大校此前也對美軍艦機在南海的「航行自由」行為作出回應稱，近來，美方打着「航行自由」旗號，頻繁派艦機到南海地區滋擾生事，我們敦促其停止此類挑釁冒險行徑，以免發生不測事件。中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，無論美方艦機變什麼花樣、耍什麼詭計，中國軍隊都有決心有能力捍衛國家主權安全，維護南海地區和平穩定。

在敏感時期，解放軍戰機也頻繁在上述相關海域出現。台軍官網發布的消息稱，解放軍空警-500、轟-6等多型戰機1月23日從中國南部陸續出海，飛越台灣南部的巴士海峽奔赴西太平洋。在進行遠海長航訓練活動後，這些解放軍軍機循原航線飛返駐地。

這是解放軍戰機新年以來首次飛越台灣南部巴士海峽奔赴西太平洋。解放軍空軍軍機上次飛越巴士海峽還是在2019年1月22日。

台媒報道稱，解放軍運-8、蘇-30等軍機曾在2019年1月22日下午從中國南部出海，飛經巴士海峽朝東南方向奔赴西太平洋，進行遠海長航訓練活動後，循原航線飛返駐地。

解放軍空軍申進科大校當時回應，中國空軍開展遠海遠洋訓練，符合相關國際法和國際實踐，這是空軍的使命所在、職責所在、擔當所在，合法、合理、合情，還要按照既定計劃一如既往，飛得更遠更深。

（綜合報道）