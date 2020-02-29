習近平預定4月訪日　安倍晉三稱計劃沒變

日本媒體2月28日報道，關於中國國家主席習近平4月訪日，日本首相安倍晉三傾向「延後」。原因是以保守派為中心的訪日反對論擴大，再加上兩國目前均忙於處理2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情，令習近平訪日之旅能否成行出現疑問。

亞洲通訊社引述安倍晉三指，習近平的訪日計劃目前沒有變化。路透社則指，安倍晉三稱習近平訪日和東京奧運的計劃均正在進行。

訪日的中共中央政治局委員、中央外事辦主任楊潔篪29日與日本內閣官房長官菅義偉會談，兩人就習近平預定4月國事訪問日本交換意見。

共同社此前報道，記者28日向與安倍晉三親近的外務省官員提問，不由日方提出延後習近平訪日的立場是否不變。這名官員回應稱：「有說過那樣的話嗎？」共同社報道稱，這暗示日方有可能會修正方向，發出有關延後的某種訊息。

多名政府相關人士指出，之前由日方承諾邀請習近平作為國賓來訪，「如果拒絕有失禮節」。

安倍晉三28日與中共中央政治局委員楊潔篪舉行會談。日本政府消息人士針對準備情況透露：「習近平訪日近在眼前，但與兩國領導人將公布的重要文件相關的討論尚未進行。中方應該也很清楚這點。」

安倍晉三與楊潔篪會談時強調「為了取得充分成果，必須精心準備」，委婉地為習近平訪日設下條件。

中共中央政治局委員楊潔篪與日本首相安倍晉三2月28日在東京首相官邸會面。（AP）

報道稱，先前反覆強調極為重視習近平到訪的日本政府立場出現動搖，背後原因在於日本國內「訪日反對論」擴大，超乎想像的帶來焦慮。

共同社指出，2019年11月提交不歡迎習近平訪日決議的自民黨保守派國會議員聯盟「日本尊嚴和國家利益守護會」2月14日再次拜訪首相官邸，遞交反對聲明。

在野黨也表示擔憂。國民民主黨主席玉木雄一郎質疑：「（習近平訪日）是否會發出錯誤的訊息呢？」