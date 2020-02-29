美國塔利班簽署和平協議　美軍14個月內全面撤出阿富汗

美國與塔利班2月29日簽署和平協議，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）抵達多哈（Doha）出席儀式見證簽署，這份協議有望結束長達18年的阿富汗戰爭。在儀式舉行前，美國與阿富汗政府發表聯合聲明表示，只要塔利班遵守協議，美國與北約會在14個月內全面撤走在阿富汗的軍隊。

美國阿富汗問題特使哈利勒扎德（Zalmay Khalilzad，左）與塔利班代表簽署協議（美聯社）

美方逐步撤軍 雙方互釋囚犯

聲明提到，美國會先在135天內減少在阿富汗的軍力至8600人，然後美國聯軍會在14個月內全面撤走餘下的軍隊，前提是塔利班要遵守協議。

路透社又報道，根據協議，美國與塔利班將互相釋放囚犯，在3月10日前，美方與阿富汗政府會釋放最多5000名囚犯，塔利班則會釋放最多1000名囚犯。美方又計劃在2020年8月前，解除對塔利班成員的制裁。

蓬佩奧在儀式前發表講話，他叮囑塔利班要遵守承諾，切斷與恐怖組織蓋達（Al-Qaeda）的聯繫，並且要繼續對抗極端組織ISIS。

蓬佩奧叮囑塔利班切斷與恐怖組織蓋達的聯繫（美聯社）

北約：支持兩方達成的協議

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）同日表示，北約支持美方與塔利班達成的協議，又提到北約已準備好減少在阿富汗的軍力，但一旦情況惡化的話，也可以再次增加軍力。

蓬佩奧到多哈出席簽署儀式（路透社）

這次美方與塔利班的簽署協議儀式在卡塔爾首都多哈舉行，美國國務卿蓬佩奧出席見證，外界預期美國會逐步撤走駐守阿富汗的美軍，正式為美國這場打了18年的戰爭劃上句號，外界亦展望阿富汗政府與塔利班展開談判。