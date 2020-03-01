【新冠肺炎】傳80華人在俄隔離遭虐待　中國大使館闢謠

有傳聞稱而俄羅斯莫斯科警方暴力執法、虐待隔離人員並無故帶走中國公民，有關消息引發輿論普遍關注。中國駐俄羅斯大使館網站3月1日發布公告稱，有關傳聞是謠言。

中國駐俄羅斯大使館網站於3月1日表示，使館注意到個別自媒體上傳言稱莫斯科警方暴力執法，虐待隔離人員，無故帶走中國公民。中方高度關注此事。

經核實，該傳言並不屬實。被警方帶走的人員均涉嫌違反俄防疫規定，且隔離地點並非只有中國公民，還有俄公民和其他國家公民。處於醫學觀察的人員中，中方人員只佔約三分之一。

經查證，造謠者與日前散布中國公民因感染冠狀病毒被俄方拋屍荒野謠言者系同一人。

俄方執法機關對所有違反防疫規定的人員均予以嚴懲，包括俄本國公民。日前，一名聖彼得堡市的俄女性公民擅自逃離隔離地，被警方強行帶回隔離並依法懲罰。使館提醒所有中國公民不造謠、不信謠、不傳謠。

以下為中國駐俄羅斯大使館回應原文：

近期，隨着新冠肺炎疫情的發展，俄羅斯面臨的防疫壓力加大。此前，俄方向我館提出，希使館協助勸說尚在國內的中國留俄學生推遲至3月2日後返校。2月14日，我館發布通報，希留俄學生遵照俄方有關要求暫緩返校。但是，仍有數千名留學生堅持返校，俄方感到防疫形勢十分嚴峻。根據俄防疫規定，留學人員屬長期在俄居留人員，自中國抵俄後需自覺在居住地隔離14天，此項規定針對所有國家人員。自國內返俄的使領館工作人員均自覺執行俄方隔離14天規定，隔離期結束確認身體健康後才上班。

隨着大量中國公民進入俄境，俄方認為疫情輸入風險加劇，於是進一步採取措施，自2月20日起臨時限制持工作、私人訪問、學習和旅遊簽證的中國公民入境。俄方出於疫情防控需要採取的臨時防疫措施，應當予以尊重。使館多次呼籲中國公民按照俄防疫規定入境後自覺在居住地隔離14天。

莫斯科市政府採取一系列嚴格防疫措施後，我館通過俄外交部、俄消費者權益保護和公益監督署（防疫主管部門）、莫斯科市政府等做了大量工作。俄方多次強調，所採取的措施並非只針對中國公民。使館在工作中注意到，俄執法部門對本國公民和其他國家公民也進行了防疫檢查，使館工作人員上街時也曾受到詢問。據瞭解，莫斯科市執法人員總體上執法規範，檢查護照確認入境時間超過14天后即予放行。如中國公民遇到過度執法行為或遭遇不公正待遇，請如實向使館反映。我館將切實維護中國公民的合法權益。

斯科市政府通過檢查，將80名涉嫌違反自我隔離規定的中國公民集中在察裏津諾康復中心等指定地點進行隔離。使館領事官員前往慰問並送去食品、水果等慰問品及生活必需品，並要求俄方採取一切措施提供良好的隔離和生活條件。據瞭解，隔離地點生活有基本保障。使館領僑處、教育處同俄聯邦和地方主管部門負責人保持密切溝通，逐一了解80名中國公民被處罰的法律依據和具體事實，與被隔離人員熱線聯繫、安撫情緒，並提供必要的領事服務和法律援助，跟進部分被判罰公民案件進展和上訴審理。

2月27日，使館發佈通知，如在居住地隔離的中國公民確有生活保障需要，可隨時與使館聯繫，我館將給予必要協助。同時，我館再次提醒他們切勿外出。

近日，使館注意到個別自媒體上傳言稱莫斯科警方暴力執法，虐待隔離人員，無故帶走中國公民。我館高度關注此事。經核實，該傳言並不屬實。被警方帶走的人員均涉嫌違反了俄防疫規定，且隔離地點並非只有中國公民，還有俄公民和其他國家公民。處於醫學觀察的人員中，中方人員只佔約三分之一。經查證，造謠者與日前散佈中國公民因感染冠狀病毒被俄方拋屍荒野謠言者系同一人。

俄方執法機關對所有違反防疫規定的人員均予以嚴懲，包括俄本國公民。日前，一名聖彼得堡市的俄女性公民擅自逃離隔離地，被警方強行帶回隔離並依法進行了懲處。使館提醒所有中國公民不造謠、不信謠、不傳謠。

使館了解，很多俄方院校對中國學生十分關心，有的校領導親自值班，盡力為在校隔離的學生提供必要的居住和生活條件。一些學生向使館反映，由於在家自我隔離而無法外出辦理落地籤。使館正同俄方有關部門進行溝通。如遇困難請聯繫使館。

使館再次提醒中國公民嚴格遵守俄方的各項防疫規定，在俄遇到任何困難或遭遇不公正待遇，請第一時間與使館聯繫。