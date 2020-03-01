【新冠肺炎】為東奧壓低病例數目？　日老年患者發燒兩天才檢測

新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情全球蔓延，新冠病毒相對老年人來說較致命。日本新冠肺炎目前確診案例已達230例、11死，而死亡案例多數為80幾歲民眾。《紐約時報》報道，日本的病毒檢測方式，可能讓老年人深陷病毒感染風險之中。

韓國及意大利兩國近期新冠肺炎確診案例暴增。不過，兩國皆採納專家建議進行大規模病毒檢測，如此感染民眾可以接受治療並且進行隔離。

然而，疫情在日本爆發數周後，日本政府才開始採取更積極的應變措施，像是高中以下停課一個月。

日本新冠肺炎目前確診案例已達230例、11死，而死亡案例多數為80幾歲民眾。（美聯社）

報道指出，日本政府持續對病毒檢測保持嚴格限制，如此僅增加外界對老年人感染新冠肺炎的擔憂。韓國一天進行1萬多個檢測，相較之下，日本檢測的數量是韓國的一小部分。日本政府甚至建議老年病患發燒兩天後才進行檢測（其他人為連續發燒四天）。

東京醫療治理研究所（Medical Governance Research Institute）理事長、執業醫生上昌廣（Masahiro Kami）表示，這對於許多老年人來說太遲了，「我們知道，老年病患是最脆弱的，一旦他們感染或生病，病情將迅速惡化」。

上昌廣推測檢測限制可能受到政治因素影響，日本首相安倍晉三試圖抑制病毒傳播，以免干擾東京奧運。上昌廣表示，「因為即將到來的東京奧運，安倍或安倍身邊的人可能希望淡化感染人數或病患」。

不論動機為何，日本人口約29%（約3600萬人）為65歲以上，專家表示，日本的檢測缺口可能會讓最脆弱的族群深陷感染風險。

安倍於2月29日保證將進行更廣泛的檢測。他在記者會上承認過去檢測不足，並且表示政府將在國家衛生保險計劃中增加相關程序並且擴增管理檢測的地點。

根據日本厚勞省提供的數據，目前日本有能力在一天內進行4000項檢測，不過，日本自疫情爆發後，任何一天檢測的數量比2000都還少。

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