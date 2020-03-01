【新冠肺炎】澳洲首宗死亡個案　78歲老翁曾是鑽石公主號乘客

澳洲衛生官員3月1日表示，國內出現首宗2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）死亡病例。死者為78歲老翁，之前是爆發多宗新冠肺炎感染個案的「鑽石公主號」（Diamond Princess）遊輪乘客，他乘搭包機回國後，1日在珀斯（Perth）一間醫院離世。

澳洲3月1日出現首宗死亡病例，一名曾是「鑽石公主號」遊輪乘客的78歲確診老翁離世。（Reuters）

西澳州（Western Australia）首席衛生官員羅伯遜（Andrew Robertson）向記者表示，老翁早前跟隨150多名澳洲人撤離停泊在日本橫濱港的「鑽石公主號」並返國後，在達爾文持續接受隔離，並在10天前確診染病，惟老翁不幸在1日早上離世。

被問及老翁的年齡和本身的健康狀況是否構成他病逝的原因，羅伯遜指基於老翁的年紀，他很可能還有其他慢性病，令他的身體難以抵抗新冠病毒肺炎。羅伯遜強調，目前沒有社區傳播的風險，主因老翁在很早期便已確診，且回國後一直接受隔離。

老翁的79歲妻子同樣在「鑽石公主號」染上新冠肺炎，數天前確診，目前仍在珀斯（Perth）一間醫院接受治療，情況穩定。

根據政府最新數據顯示，澳洲新冠肺炎確診病例迄今累計25宗。