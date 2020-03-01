【美國大選】拜登初選取得首勝　迎戰「超級星期二」

正在競逐美國民主黨總統候選人提名資格的美國前副總統拜登（Joe Biden）在南卡羅萊納州的初選中取得遲來的勝利。但南卡初選的勝利只是一小步，拜登還需要在「超級星期二」中勝出才能取得代表民主黨參選的可能。

拜登有更多黑人選民支持，因此贏得了南卡羅萊納洲的初選。（Reuters）

南卡羅萊納州初選結果公布，拜登以取得48.4%選票，拋離第二名的桑德斯（Bernie Sanders）28.5個百分點，以壓倒性姿態勝出，這亦是拜登在初選中的第一次取得勝利。

拜登在南卡州的勝利亦引證了拜登較受黑人選民的歡迎，黑人選民佔了美國選民的57%，而根據民意調查，拜登可從當中取得61%的票數。

惟其他初選的結果亦顯示，拜登並沒有得多太多白人選民的支持。拜登在艾奥瓦州、新罕布什爾州及內華達州均輸給主要對手。目前外界焦點均集中在3月3日的「超級星期二」，14個州的初選上。

桑德斯目前的支持度領先，超級星期二的結果或令桑德斯成為當然候選人，或改寫一切。（Reuters）

超級星期二成焦點

目前拜登的主要弱點在年輕的選民上，據民調顯示桑德斯在年輕選民中獲得43%的支持率，相比拜登只有27%。

相對的，桑德斯在黑人選票上只有16%的支持率。

但拜登並非唯一的黑人選民支持者，其他温和派的民主黨參選人可能分薄拜登選票。如亞拉巴馬州的民主黨大會，一個強大的黑人選民代表，已表態支持彭博（Michael Bloomberg）。在北卡羅萊納州亦有相當支持彭博的代表。

超級星期二的選舉人票共有1357張，幾乎等於三分之一初選的選舉人票的選票，因此「超級星期二」的結果可以直接改寫一切。這可能會讓拜登再次成為熱門候選人，或讓桑德斯成為肯定的民主黨代表。