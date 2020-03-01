斯洛伐克記者之死激起民憤　反貪政黨大選獲勝

歐洲中部國家斯洛伐克（Slovakia）2月29日舉行國會選舉，中間偏右的反貪腐在野黨「普通人與獨立人格黨」（Ordinary People，OLaNO）贏得壓倒性勝利。 美國媒體指，該黨勝出背後主因是該國一名記者在2018年遭謀殺，導致選民選擇以選票懲罰執政黨。

電視台Televízia Markíza在29日展示的民調顯示，平民黨贏得25.8%選票，目前執政、中間偏左的方向黨（Smer-SD）得票率僅14.9%。

斯洛伐克新聞網站Aktuality.sk負責報道逃稅新聞的記者庫恰克（Jan Kuciak）2018年2月21日在鄰近首都布拉迪斯拉發（Bratislava）的家與未婚妻庫斯尼羅娃（Martina Kusnirova）同遭槍殺。

美國《國際財經時報》（International Business Times）報道，普通人與獨立人格黨黨魁馬托維奇（Igor Matovic）先前矢言，若贏得大選，會立即推動反貪腐措施；這激起選民對庫恰克謀殺案，以及兩人之死暴露政府高層貪腐的憤愾之情。

馬托維奇告訴記者：「是庫恰克與庫斯尼羅娃的死喚醒斯洛伐克。」他表示：「我們會在其他民主反對派的領袖協助之下，嘗試創造斯洛伐克有史以來最棒的政府。」

普通人與獨立人格黨領袖馬托維奇3月1日在黨總部擺出勝利手勢。（Reuters）

斯洛伐克分析家科齊亞克（Tomas Koziak）稱：「這個新政府將有機會做到任期結束。」

政治分析家梅塞茲尼科夫（Grigorij Meseznikov）告訴法國媒體：「最有可能的是建立中間偏右派，6個甚至7個政黨（組成）親民主方向的執政聯盟」。

科齊亞克說：「這些政黨在野時間非常長，因此在高位的政治人物都很渴求權力。權力就是最強力膠水。」