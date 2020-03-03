【美國大選】兩人退選改撐拜登　拒絕「桑德斯化」的民主黨

美國「超級星期二」初選日即將在3月3日稍後舉行，而在前一天民主黨的兩名參選人布蒂吉格（Pete Buttigieg）和克洛布徹（Amy Klobuchar）宣布棄選，改為支持前副總統拜登（Joe Biden）。可見民主黨有意推舉溫和派，制衡桑德斯（Bernie Sanders）。

布蒂吉格在棄選後改為支持拜登，為拜登初選造勢。（Reuters）

美國初選的重要一天，「超級星期二」即將到臨。美國共14個州將在同日舉行初選，高達1357張選舉人票會按投選結果分配給一眾參選人。結果將可更清楚預見誰會成為民主黨代表，參加2020年總統大選。

目前外界焦點均落在資深參議員桑德斯，及前副總統拜登身上。桑德斯代表着的，是被稱為社會主義的左翼，而拜登則代表着尋常的溫和民主派。

特朗普以種族主義者、信奉另類事實、熱愛批鬥被貼上極右保守政府的標籤，桑德斯的人氣高企可被視為是民主黨的「極左崛起」。然而民主黨是否希望重蹈共和黨的道路，成為「桑德斯化的民主黨」，答案似乎是否定的。

布蒂吉格在初選初期擁有一定支持，他的棄選及為拜登背書，被視為拜登的強力後盾，可為拜登在超級星期二中獲得更多支持。

不過桑德斯在多個州分的支持仍然高企，就如同2016年共和黨初選一樣，共和黨亦非一開始就傾向支持激進的特朗普。但隨着民意統一及各州初選結果陸續出現，共和黨才逐漸轉向。

民主黨將最終如何，超級星期二的結果或能給予一個答案。