【美國大選】超級星期二　候選人如何「燒錢」賣廣告？

美國大選初選重頭戲「超級星期二」（Super Tuesday）3月3日登場。美國14個州，加上美屬薩摩亞（American Samoa）的民主黨人都將在這日投票。 各候選人如何運用手上的資金宣傳？他們有何策略？又投放了多少？

超級星期二：超級星期二的14個州都有彭博的廣告。圖為紐約市曼哈頓區時代廣場彭博的廣告牌。（Reuters）

彭博有錢就是任性

若問選戰中誰花最多錢宣傳？答案顯然是億萬富翁、紐約前市長彭博（Mike Bloomberg）。

廣告分析公司數據顯示，目前他的廣告支出為5.058億美元，即自他正式參選以來，平均每日「燒錢」550萬美元。5億這個數目，較他所有主要對手加起來的總支出還多1.9億美元，創下史上最昂貴競選活動紀錄。

彭博在「超級星期二」的宣傳策略不難理解，就是在每個州都大灑金錢投放廣告。美國有線電視新聞網（CNN）指出，他在「超級星期二」競選活動已投放逾1.7億美元，是其他民主黨對手的十倍以上。單是加州及德州他已支出9970萬。

超級星期二：彭博目前的廣告支出為5.058億美元，即自他正式參選以來，平均每日「燒錢」550萬美元。（AP）

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其他主要對手

78歲參議員桑德斯（Bernie Sanders）共支出近1600萬美元，包括加州的700萬美元。他幾乎在每個「超級星期二」的州份都投放廣告，只有一個例外，就是他家鄉佛蒙特州（Vermont）。有趣的是，該州只有彭博有落廣告。

一直被指選舉經費不足的拜登（Joe Biden）只在8個州落廣告，支出約150萬美元。除了兵家必爭之地加州外，拜登主要在自己有優勢的南部落廣告。

麻省參議員沃倫（Elizabeth Warren）支出約200萬美元，在7個州投放廣告。與此同時，她在「超級政治行動委員會」（Super PAC）資助下獲得1170萬美元，所以再在另外6個州落廣告。

各候選人都投放廣告宣傳自己，剩下的一個問題就是，有多少廣告支出會轉化為票數。答案很快就會揭曉。