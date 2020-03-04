【新冠肺炎】世衛：醫護保護裝備開始不足　強調疫情可控

2019年冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情繼續威脅全球，世衛（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）3月3日警告，醫護人員的保護裝備開始出現不足情況。

世衛警告，醫護人員的保護裝備供應開始不足，呼籲製造商增加生產。（Reuters）

譚德塞3日在每日例行記者會上表示，口罩、護目鏡等保護裝備的供應正急速減少，指外界對這些用品的需求、囤積及濫用情況，令供應更加緊張。

他認為，保護裝備製造商要增加四成產量才可滿足醫護界的需求。世衛估計，為了應對疫情，全球醫諼每月需要8900萬個外科口罩、7600萬對手套、160萬個眼罩。同場的公共衛生緊急計畫執行主任瑞安（Mike Ryan）則指出伊朗的醫護人員缺乏防毒面具等裝備，指當地的需求比其他國家更高。他認為，伊朗的確診數字不斷上升，但韓國的情況同樣嚴峻，不過相信可以否極泰來。

譚德塞亦提到，現時從確診新型肺炎引致的死亡率大約是3.4%，遠比季節性流感的1%死亡率明顯為高。他指出，COVID-19的傳播率比流感低，但傳染並不像由沒有患病的人引起，惟病毒產生的病情比流感嚴重，而且現時沒有任何疫苗或療法。

他強調疫情可以受到控制，對於7月舉行的東京奧運可能受到影響，譚德塞稱與國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）討論有關問題，指現時作出決定仍是言之過早，認為應繼續留意局勢發展。