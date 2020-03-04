【新冠肺炎】疫情擴散73國家　五角大樓：30天內或成全球大流行病

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情正在中國之外的世界加速擴散。一份來自美國國防部的文件預測，新冠肺炎30天內或成全球大流行病。

感染人數超過9萬

美國有線新聞網絡（CNN）3月3日稱，目前疫情已經擴散到了73個國家和地區，超過9萬人感染。在中國以外的70多個國家和地區中，確診病例已超過1萬，死亡病例170多人。

韓國總統文在寅3日宣布國家進入抗擊疫情的「戰爭階段」，伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）3日也下令軍隊協助政府衛生部門防控新冠肺炎傳播，令該國整體進入備戰狀態。

在韓國大邱的東大邱火車站，身穿防護服的士兵們正在噴灑消毒劑，防止新型冠狀病毒的傳播。(AP）

在意大利，截至3月2日下午6時，意大利確診病例共2,036人，死亡52人。僅3月2日，意大利新增死亡病例18例，這是意疫情暴發以來死亡病例單日最高數字。

「意大利的數字每天驚人增長。意大利的隱性數據到底有多大？恐怕誰也不知道。」《歐洲時報》3日稱，歐洲許多國家確診感染病例都是從意大利渡假後帶回去的，可以想象意大利疫情有多麼嚴重，才能讓遊客那麼容易「中獎」。

面對確診和死亡數字急速上升，歐洲多國出現恐慌，超市出現搶購風潮。圖為在意大利米蘭的一家超級市場中，貨架空蕩蕩。(AP）

與此同時，疫情也正在向歐洲各國蔓延。截至3日，法國確診191例，一天新增50多例，死亡3例。德國確診150例，比上周末翻了一番。北歐的芬蘭、瑞典、挪威等國也紛紛告急。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula Von Der Leyen）2日已經宣布， 把疫情危險程度上調到「中等至高」等級。

或成全球大流行病

「疫情可能早就在美國當地的社區裏傳播開來了，這種傳播恐怕已經發生了6周之久。」《紐約時報》引述華盛頓大學流行病學副教授貝德福德（Trevor Bedford）的話稱，「我們可能已經面臨着疫情大爆發的情況，之前由於病毒的檢測標準卡得太死，只會檢測去過中國的人，所以才一直沒被發現」。

3月2日，一份由400多名公共衛生、醫學、法律、經濟學等各界學者聯署的公開信在各大媒體發布。這封公開信表示，「在現代美國歷史上，新冠肺炎疫情的爆發是史無前例的」，「美國持續出現人傳人是不可避免的。美國爆發疫情的程度和影響難以預測，並將在很大程度上取決於政策制定者和領導人的反應」。

而一份來自美國國防部的文件顯示，官員們正在為應對新冠肺炎疫情可能造成嚴重的全球影響作準備。

面對確診上升，美國總統特朗普（Donald Trump）2月29日在記者會口風出現變化，稱美國的感染人員可能會增加。(AP）

據美國《新聞週刊》網站披露，國防部在2月27日的參謀長聯席會議每日情報簡報中發出了上述警告。而且，根據一份文件顯示，美國官員預計新冠肺炎疫情30天之內「可能」成為全球大流行病。

世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在3月2日的媒體通報會上提到，人們正在就這是否是一場大流行病爭論不休。「我以前說過，我還要再說一遍：證據表明確實如此，世衛組織將毫不猶豫將它宣布為大流行病。」