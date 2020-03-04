【新冠肺炎】伊朗革命衛隊加入協助應對疫情

伊朗受到2019年冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情打擊，當地的確診個案不斷上升。德黑蘭方面亦加強防疫工作，包括在當地多個城市設立專門收治新型病毒感染者的傳染病醫院。

伊朗衛生部3月3日消息指，當地累計確診的病例為2336宗，其中77人喪生，死亡率約3.29%。伊朗已成為中國境外確診病例數第二多的國家，僅次於韓國。

伊朗塔斯尼姆通訊社3月2日報道，中部城市亞茲德（Yazd）正集中力量建成一家專門用於收治感染新型冠狀病毒患者的醫院。

亞茲德市基礎設施和運輸部副部長德甘（Mahmoud Dehghan）表示，3月1日起興建該醫院，最快在本周較後時間完工，之後待醫療設備交付後就可正式運作。

報道稱，上述醫院佔地1,000平方米，設有急診病房、醫護人員休息區和生物醫療廢物集中區。

伊朗的新冠肺炎確診患者人數迅速增加。（AP）

在疫情最嚴重的聖城庫姆（Qom），革命衛隊亦新建了一所專門收治新冠病毒感染者的野戰醫院。當地半官方媒體Iran Press報道，該野戰醫院位於庫姆的工業區，設有180張床位，由急診室、高級診室、放射科、住院部和藥房組成。

革命衛隊地面部隊指揮官帕克普爾（Mohammad Pakpour）稱，為了對抗新型肺炎疫情，部隊已經建立起一個「生物行動基地」，部隊的生物學和病毒學專家亦已在受病毒影響較大的地區部署。帕克普爾亦指，革命衛隊地面衛隊十個基地的所有現代化裝備軍事單位均已處於警戒狀態。

與此同時，革命衛隊的醫療隊已經準備好了定點醫院、流動醫院及快速反應醫療隊，協助當地衛生部開展工作。另外當局亦推遲原定於未來幾周進行的義務兵役招募活動。