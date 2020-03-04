【新冠肺炎】防範監獄感染　伊朗暫時釋放5.4萬囚犯

伊朗的2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情嚴峻，最少23名議員確診感染。為了防範監獄感染，伊朗司法部發言人伊斯梅利（Gholamhossein Esmaili）3月3日宣布暫時釋放全國5.4萬名囚犯。

伊朗疫情嚴峻，累計確診個案達2236宗。3月2日德黑蘭街頭大部份人都戴上口罩。（美聯社）

伊斯梅利表示，囚犯接受病毒測試結果呈陰性，並交付保釋金便可以暫時獲釋。不過被判囚5年以上的重犯則不能獲釋。他同時暗示著名的伊朗政治犯和擁有伊朗英國雙重國籍的扎加里—拉特克利夫（Nazanin Zaghari-Ratcliffe）將獲釋。

英國國會議員西迪克（Tulip Siddiq）引述伊朗駐英國大使指，扎加里—拉特克利夫3日或4日能夠休假獲釋。

(2/2) If this furlough happens, the British government have an obligation to make it permanent, and not let her be used as a bargaining chip in the weeks to come. I remain concerned that Nazanin has told her family that she has still not been tested for coronavirus. #FreeNazanin — Tulip Siddiq (@TulipSiddiq) March 3, 2020

扎加里—拉特克利夫的丈夫2月29日表示，相信妻子在德黑蘭伊溫（Evin）監獄感染新型肺炎，但不獲接受檢測。伊斯梅利3月2日強調扎加里—拉特克利夫隨後聯絡家人，表示健康狀況良好。

在囚伊朗裔美國人納馬齊（Siamak Namazi）代表律師根澤（Jared Genser）指，納馬齊的囚室有囚犯確診感染，很多其他不適囚犯要求接受檢測但被拒，監獄內亦只得有限消毒用品。