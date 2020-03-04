【新冠肺炎】美國死亡患者全來自華盛頓州　疫情恐自護老院爆發

美國2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情逐漸擴大，截至目前美國共出現108宗確診病例，共造成9人死亡。9名死者全來自華盛頓州，而當中4人來自柯克蘭市（Kirkland）一間護老院，有擔心疫情會以護老院為中心爆發。

醫護人員正協助院內人士離開，前往醫院。（Reuters)

華盛頓州柯克蘭市一間名為Life Care Center的護老院，成為了疫情的重災區。院內目前已確診8名患者，另有50多人出現症狀，正等待檢測報告。而近日曾前往院舍的20多名醫護及消防員，以及數十名義工學生等都已隔離觀察。

目前未知首名患者的感染從何而來，但明顯病毒正在從護老院中散播。有專家警告疫情可能會自護老院為中心爆發。

護老院會成為疾病傳播的危險區域，除因老齡人抵抗力較差、部分患有長期病患外，居住環境狹窄、院友和醫護經常接觸等亦加大了傳播的可能。而當院友的家人前來探望時，病毒就可能藉機散播出去。

美國疾病預防及控制中心前主任弗里登（Tom Frieden）表示，目前護老院在防止新冠病毒肺炎的方法和防止流行性感冒差不多，唯一分別是沒有防疫注射：「我們知道一旦院舍爆發流感，通常結果就是全院爆發。」「我們必需好好思考如何保護院舍，避免疫情爆發。」

美國醫療保健協會（The American Health Care Association）已向轄下1.35萬間護老院及康復中心發出指引，以應對疫情。