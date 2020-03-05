【新冠肺炎】美國增至129人確診　國會緊急撥款83億

2019年冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情在美國惡化，截至3月4日，當地有129宗確診病例，11人喪生。國會提出緊急撥款83億美元應對疫情，預計最快當日可獲通過。

美國國會4日公布83億美元的緊急資金方案，以應對新型肺炎疫情。參議院撥款委員會主席謝爾比（Richard Shelby）當天在記者會上宣布有關方案。

他說：「我們共同努力制定了積極而全面的應對措施，從而為專家們提供了應對這場危機所需的資源。 我感謝同事們的合作，並感謝特朗普（Donald Trump）總統渴望簽署這項立法，並毫不拖延地撥出資金。」他還說：「這不應該牽扯政治，這事關我們做好工作，保護美國人民免受潛在流行病的侵害。」

該項提案總共提供了83億美元用於抵抗冠狀病毒的爆發。根據聲明，這筆資金的大部分（85%）將用於美國國內。

眾議院在4日下午投票表決，並迅速通過，議長佩洛西（Nance Pelosi）表決前稱，眾議院將迅速通過這一至關重要的緊急應對疫情方案。如今議案獲通過，就會呈上參議院審議。

美國疾控中心（CDC）4日透露，當地目前已經有至少129例確診病例，最少11人死亡。由於疫情在美國多個州份蔓延，華盛頓州以及佛羅里達州等多個地區已經宣布進入緊急狀態。