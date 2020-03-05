聯合國前秘書長德奎利亞爾離世　享年100歲

聯合國前任秘書長德奎利亞爾（Javier Perez de Cuellar）3月4日在家鄉秘魯逝世，享年100歲。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）發表聲明，對德奎利亞爾的逝世深感悲痛。

聯合國前任秘書長德奎利亞爾3月4日在家鄉秘魯逝世，享年100歲。（AP）

德奎利亞爾3月4日晚間在首都利馬的家中去世。他的遺體告別儀式會在3月6日上午10時30分在秘魯外交部舉行，葬禮則定在7日。

德奎利亞爾1920年生於利馬，並在1982年至1991年間，擔任聯合國第五任秘書長，是聯合國歷史上首位、也是迄今唯一一位元來自拉丁美洲地區的秘書長。

古特雷斯的聲明指出，德奎利亞爾是一名卓越的政治家、一位忠誠的外交官，一個激勵他人的榜樣，為聯合國以及全世界帶來深遠影響。

古特雷斯又表示，從1946年參加第一屆聯合國大會開始，德奎利亞爾的一生不僅跨過了一個世紀，更見證了聯合國的整個歷史。

聲明並指出，在德奎利亞爾擔任聯合國秘書長的10年間，國際事務經歷了兩個截然不同的時代。走過冷戰最高峰之後，隨後意識形態對抗的終結，聯合國開始更加全面地發揮其創始人所設想的作用。

古特雷斯表示，德奎利亞爾在一系列成功的外交斡旋中扮演了關鍵角色，包括納米比亞獨立、兩伊戰爭結束，在黎巴嫩內戰期間遭綁架的美國人質成功獲釋、柬埔寨和平條約簽署等，在擔任聯合國秘書長的最後一天，他還主持薩爾瓦多歷史性和平協定的達成。