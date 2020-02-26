【武漢肺炎】聯合國秘書長：各國必須盡努力控制疫情

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）2月24日呼籲全球各國要盡力應對2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎），並讚揚中國為全球打擊所做的貢獻。

聯合國秘書長古特雷斯2月24日表示，感謝中國在應對新型冠狀病毒疫情所做出的努力。（新華社）

古特雷斯24日到訪世衛（WHO）日內瓦總部，稱自己從到過中國的世衛織專家獲得的情報，指當地從2月初開始，病例開始下降。他認為這是一個很好的迹象，並希望可以保持下去。

他指出，現在重要的是，所有國家必須做好準備，因為冠狀病毒是一個影響到世界上許多國家的問題。各國必須盡一切努力，尊重不歧視原則和人權等，盡一切努力遏制疾病蔓延。

古特雷斯表示，這疾病仍有可能受控，但是如果一些國家失敗了或沒有盡到本分，疫情或會失控，為全球健康和經濟帶來巨大的後果。因此他呼籲所有國家承擔起自己的責任，亦指，世衛會盡自己的最大努力來提供相應支持。

他提到，他在幾個月前訪問剛果民主共和國時，看到世衛的工作人員在抗擊伊波拉疫情中所表現出的勇氣和韌性，如今他們亦不斷向包括中國政府在內的世界各國政府提供支持，確保新型肺炎可以受控。