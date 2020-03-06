【日本疫情】日本要求中韓入境者隔離但非強制　外國人在酒店隔離

日本宣布自3月9日起暫停給予香港的免簽證待遇，並要求來自中國和韓國的入境者隔離兩周，據日本放送協會報道，當中也包括來自香港與澳門的人士。 日本厚生勞動相加藤勝信3月6日出席內閣會議後進一步解釋措施，他稱有關措施並非根據《檢疫法》推行，承認「說到底是要求」，非強制執行。另一方面，他又提到一些具體安排，包括打算讓從中韓回國的日本人留在家中隔離，至於訪日外國人則在預約的酒店隔離。至於沒有確定住所的人士，將建議其入住檢疫所的指定設施。

日本首相安倍晉三3月5日宣布要求中韓入境者包括日本人隔離兩周。（美聯社）

加藤勝信當天表示，中韓兩國的2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診患者增加，為了回應市民不安等因素，政府5日公布措施具體內容和框架。首相安倍晉三早前公布暫停中韓旅客的簽證效力，並要求來自中韓的人士在入境後隔離14天。措施3月9日起生效。

回國日本人家中隔離 外國人在酒店隔離

日本政府之前稱要來自中韓的入境者在檢疫所長指定的場所隔離，厚勞省3月6日提到一些具體安排，包括政府會要求回國的日本人在家中隔離兩周，至於訪日外國人則在各自預約的酒店隔離。厚勞省指，會呼籲入境者乘坐私家車等前往家中或酒店。對於未有確定住所的旅客，將建議入住檢疫所的指定設施。住宿費和交通費或由旅客承擔。厚勞省還在研究徵用國家其他設施。

來自中韓的航班只准於東京成田機場和大阪關西機場降落。國土交通省指，預計每周約有530班航班受影響，需要改飛成田或關西機場。兩個機場將加強檢疫。

內閣官房長官菅義偉解釋，疫情擴散狀況隨時變化，在難以準確預測的情況下，政府基於海外各國狀況和措施影響等各種資訊和見解進行研究，經過綜合判斷得出有關措施。