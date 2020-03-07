【新冠肺炎】美白宮染疫危機　會議2人確診　副總統與國務卿在場

美國2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）有持續擴大的跡象。美參議員魯比奧（Marco Rubio）3月6日才被媒體引述說，他不認有有可能避免國會山莊出現疫情。他話音剛落，美國—以色列公共事務委員會（AIPAC）便對一個會議的出席者表示，至少有2名與會人者確診。

會議在3月1日至3日舉行，出席的白宮高層有副總統彭斯（Ｍike Pence)，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。此外還有參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）、前紐約市長彭博（Mike Bloomberg）以及德州參議員克魯茲（Ted Cruz）等。這令人擔心，美國有議官員及議員可能會感染病毒，變成儼如伊朗政府的「翻版」。

特朗普宣布彭斯全權負責此次美國的防疫工作。圖為2月29日彭斯在華盛頓白宮新聞發佈廳發表講話。（AP）

AIPAC這個親猶太遊說團體在3月1日至3日在華盛頓特區召開會議，逾1.8萬與會者出席，前文提過的一些政要都有上台致詞以及演說。這個會議還有約三分之二的國會議員出席。

團體在7日發推文，稱已電郵會議與會者，確認2名來自紐約、已確診感染的與會者，可能在前來華盛頓之前與患者有過接觸。

AIPAC在聲明中指出，他們目前正與韋斯切斯特縣 （Westchester）、華盛頓特區和紐約的衛生部門保持聯繫，並呼籲所有與會者遵照疾病控制和預防中心（CDC）指引，做好自我健康管理，如有不適請立即就醫。

美國國家過敏和傳染病研究所（NIAID）所長福西（Anthony Fauci）在白宮的簡報會上上對此表示，衛生官員已經與2名確診病人聯繫，釐清他們在這段時間曾與什麼人接觸，嘗試確定有多少人可能接觸到病毒。