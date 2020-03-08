【新冠肺炎】美國政治年會發現確診病例　特朗普與彭斯同場出席

美國上周舉行的一個政治大會上，一名與會者對2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）檢測呈陽性反應。美國總統特朗普（Donald Trump）、副總統彭斯（Mike Pence）和其他政府官員均有出席該會議。

據美國有線新聞網絡（CNN）3月7日報道，美國保守聯盟（American Conservative Union，ACU）7日宣布，上周在馬里蘭州國家港（National Harbor）舉行的保守政治行動大會（Conservative Political Action Conference，CPAC）上，一名與會者的新型冠狀病毒檢測呈陽性。

美國總統特朗普、副總統彭斯和其他政府官員都有出席該會議，但ACU表示，與會者既沒有與總統或副總統接觸，也沒有參加在主廳舉行的活動。

白宮在一份聲明中證實，在參加了CPAC會議後，知道有一名與會者的新型冠狀病毒檢測呈陽性。

聲明稱，「目前沒有迹象表明總統特朗普或副總統彭斯和與會者會面或是有接近過他。總統的醫生和美國特勤局一直與白宮工作人員和各種機構密切合作，以確保採取一切預防措施，保證第一家庭和整個白宮的安全和健康。」

特朗普之後接受記者訪問時，直言「我一點也不擔心。」