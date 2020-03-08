【新冠肺炎】日本取消311大地震追悼儀式　安倍晉三前往福島視察

受2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）影響，日本決定取消原定3月11日舉行的「日本311地震」周年追悼儀式。首相安倍晉三在3月7日先行前往福島縣，為大地震海嘯紀念碑獻花。

日本基於疫情影響，決定取消原定3月11日舉行的「日本311地震」周年追悼儀式。圖為日本雙葉郡廣野町沿岸在大地震發生後9年，重新建設防坡堤。（Getty）

日本3月6日舉行內閣會議，決定取消原定3月11日舉行的「東日本大地震九周年追悼儀式」。追悼改為默禱形式舉行，首相安倍晉三將帶領閣僚在當日為死難者默禱。

2011年日本發生大地震，海嘯衝擊東日本沿岸地區，造成超過2萬人死亡。海嘯更引發福島核電廠事故，令當地一部分地區封鎖無法居住，逾十萬人被迫遷離。

安倍在7日前往出席福島縣常磐高速公路新雙葉交流道的開通儀式，並前往受海嘯衝擊，因輻射關係至今仍無法完全解封的浪江町視察，在當地的震災紀念碑前獻花。

常磐高速公路沿岸路段一度因地震及海嘯關係中斷，之後陸續重開。新雙葉交流道可供車輛更容易前往隔離區域，加快清理當地輻射污染工作。

安倍表示將建設一個新的福島：「我希望日後會有更多的人返回福島居住，政府將投放更多資源，推進讓福島成為更有魅力居住與工作的地方。福島無法復興日本就無法復興，政府將盡力協助福島重建工作。」