【新冠肺炎・歌詩達幸運號】靠岸被拒　約2000乘客變「海上人球」

「威士特丹號」郵輪被多地拒絕靠岸事件重演。泰國與馬來西亞因擔心2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情「進口」，3月6日先後禁止歌詩達郵輪旗下「歌詩達幸運號」（Costa Fortuna）靠港。

「威士特丹號」郵輪經過2周的「海上漂流記」後，月13日獲准在柬埔寨靠岸。圖為2月15日郵輪在柬埔寨西哈努克城港口停靠期間，乘客對快將可以下船表現興奮。（AP）

歌詩達郵輪公司（Costa Cruises）表示，「歌詩達幸運號」並無出現疑似病例，泰國普吉島卻在6日拒絕它靠岸。公司稱泰國對「過去14天曾在意大利過境的意大利人」實施限制。

「歌詩達幸運號」搭載約2000人，馬來西亞官員稱，船上有64名意大利人。

馬來西亞8日宣布禁止郵輪在境內所有港口停泊，直至疫情好轉為止。馬來西亞是繼菲律賓和日本後，實施郵輪停靠禁令的國家。

意大利仍在致力抗疫，甚至祭出「封城」措施。該國過去24小時出現1247新增個案，亦有36人死亡，導致該國死亡個案增至233個。它成為中國以外最多死亡個案的國家。

馬來西亞行政議員彭文寶6日稱「歌詩達幸運號」試圖停泊檳城（Penang）但也遭拒，之後它就轉往鄰近的新加坡。

這和威士特丹號（Westerdam）接連遭到5個港口（位於泰國、台灣、關島、菲律賓及日本）拒絕的情況類似。它最後在2月13日獲得柬埔寨許可，在西哈努克城（Sihanoukville）港口停泊，結束持續兩周海上航行的情況。