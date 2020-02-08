【武漢肺炎】郵輪是散播病毒高危地　船公司如何防範？

武漢新型冠狀病毒引發的肺炎疫情蔓延全球，更由於有兩艘郵輪「世界夢號」和「鑽石公主號」相繼曾接載確診患者引來關注，其中「鑽石公主號」已發現船上有至少61人染病，令大眾再關注郵輪是感染傳染病的高危地方。事實上，郵輪上散播傳染病過去時有所聞，如諾如病毒等，船公司又有什麼措施防範？

鑽石公主號：鑽石公主號：穿上防疫裝備的人員在船上工作。（AP）

旅客來自各地 郵輪如人流密集小鎮

按美國疾病控制和預防中心（Centers for Disease Control and Prevention）指，來自不同地區的旅客齊集在一個經常擠擁、半封閉的船上環境，會有助那些透過人傳人、經食品或食水傳播的疾病散播開去。

美國喬治華盛頓大學（George Washington University）學者西蒙（Gary Simon）則稱，雖然現在有巨型郵輪，但其實都是人流密集，人與人的距離很近，他形容郵輪就如一個小鎮。

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船公司如何防範？

《華盛頓郵報》稱，郵輪公司主要的招數都是避免有病的人上船，例如在這次事件中，禁止14天內曾到訪中國的旅客上船，部分公司甚至把規定設為15天甚至1個月。另外，船公司會加強健康檢查，以及讓郵輪避開那些疾病重災地區的港口。

根據「鑽石公主號」的指引，除了禁止14天內曾到訪中國者上船，也會要求所有旅客登船前作出健康申報，有發燒或咳嗽症狀者要接受健康檢查，包括量度體溫，船公司也要求來自中國的船員不要上船，直至另行通知為止。

按美國疾病控制和預防中心的指引，則會要求郵輪船員要每年打疫苗，以減少流感疾病的傳播，並指出一旦船員出現流感疑似疾病應該要單獨隔離，至少直至該船員退燒的24小時後。