【新冠肺炎・美國】確診550宗21人死亡　專家：未來不排除封城

美國2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情最新數據顯示，全國確診550例、覆蓋34州。死亡病例有21人。8州已宣布進入疫情緊急狀態。

美國有線新聞網絡（CNN）報道，截至3月8日7時，根據美國州立和地方衛生機構、政府及疾病預防及控制中心（CDC）消息，全美確診個案為550宗，疫情覆蓋34州。其中，國內確診480宗；從中國武漢撤離人員確診3例，46宗為停靠日本的「鑽石公主號」郵輪乘客，21宗則為停泊在美國的「至尊公主號」郵輪確診病例。死亡病例共21人。

美國《紐約時報》3月8日消息稱，康涅狄格州當天確診首例。

截至3月8日，美國8州相繼宣布進入緊急狀態，包括華盛頓州、佛羅里達州、加利福尼亞州、紐約州、肯塔基州、馬里蘭州、猶他州和俄勒岡州。

2月29日，在華盛頓白宮新聞發佈廳舉行的新聞發佈會上，副總統彭斯（Mike Pence，右）在美國總統特朗普（Donald Trump）的陪同下談到新型冠狀病毒。（AP）

美國控疫權威專家、國家過敏症和傳染病研究所（National Institute of Allergy and Infectious Diseases）總監福西（Anthony S. Fauci）3月8日表示，區域性封城很可能會成為必要措施，並建議染疫風險最高的老人和患有長期病患的人士，放棄旅行計劃。

福西8日在接受霍士新聞訪問時說：「我認為還沒有必要嚴苛到『不准進、不准出。』」他稱，不過如果繼續出現像目前情況般的病例，尤其是在社區層面（傳播感染），「那時就會有我們稱之為（封城）『減損』的措施。」