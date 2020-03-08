【新冠肺炎・美國】華盛頓特區出現首宗確診病例

美國華盛頓市市長鮑澤（Muriel E. Bowser）3月7日晚表示，該市當天發現一宗2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診病例。

據多家美國媒體3月7日報道，美國首都華盛頓7日報告首宗新冠肺炎病例。華盛頓市市長鮑澤7日晚表示，華盛頓特區的一位居民3月7日被診斷出感染了新型冠狀病毒，這是該地區的首宗病例。

鮑澤在7日晚舉行的新聞發布會上說，首宗病例患者是一名50多歲的男性華盛頓居民，2月底出現症狀，3月5日入院就醫。患者沒有國際外遊紀錄，也沒有與新冠肺炎確診患者接觸過。

鮑澤在7日晚上的新聞發布會上說，另一名居住在尼日利亞的50多歲男子，早前與家人到訪華盛頓特區時出現症狀，其後到馬里蘭州一間醫院求醫，接受病毒測試後證實確診。

鮑澤說，華盛頓特區不打算像其他幾個州那樣，在3月7日宣布進入緊急狀態。

另外，美國國防部發言人霍夫曼（Jonathan hoffman）7日在Twitter上說，一名從海外執行公務歸來的美海軍陸戰隊士兵當天在距離華盛頓特區約20公里的美軍基地貝爾沃堡（Fort Belvoir）被檢出對新冠病毒呈陽性反應。

據路透社報道，這可能是首宗在美國本土確診的軍人。