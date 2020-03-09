【美國大選】拜登獲賀錦麗支持　桑德斯則獲民權領袖支持

美國民主黨初選進入白熱化，前副總統拜登（Joe Biden）與對手桑德斯（Bernie Sanders）分別獲得了兩名在黑人社群有相當發言力的領袖支持，相信可為兩人各自取得更多黑人選票。

桑德斯獲得著名民權領袖杰克遜支持。（Getty）

從競爭對手改為支持拜登

美國加州國會參議員賀錦麗（Kamala Harris），表態支持拜登競逐民主黨總統提名。賀錦麗在個人社交網頁上載片段，形容沒有比拜登更好的人選「可以帶領國家度過動蕩時代」，恢復總統辦公室的榮譽與體面。

擁有非裔及印度裔的賀錦麗被視為民主黨「明日之星」，在黑人社群中有一定支持。賀錦麗曾參加黨內總統提名初選，但在2019年12月退出。拜登較桑德斯獲得更多黑人選民支持，分析指再獲賀錦麗的背書，相信可進一步鞏固黑人選票。

著名民權領袖支持桑德斯

而桑德斯則獲得了黑人民權領袖傑克遜（Jesse Jackson）的支持。傑克遜在8日現身桑德斯在密歇根州的選舉集會中，傑克遜表示桑德斯比拜登更符合自己期望，認為他可以為黑人社群提供更多上流機會：「我支持桑德斯，是因為他支持我們。」

傑克遜自1960年代起一直是民權活動家，他在1984及1988年更一度成為民主黨總統提名候選人。分析指獲傑克遜背書的桑德斯可獲得他正缺失的黑人選民支持，對桑德斯初選有相當助益。