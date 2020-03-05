【美國大選】拜登後來居上　美媒：桑德斯陣營與沃倫商討合作

美國前副總統拜登（Joe Biden）在3月3日的「超級星期二」中，勝出10個州的初選，反超資深參議員桑德斯（Bernie Sanders）。美媒報道，桑德斯正尋求參議員沃倫（Elizabeth Warren）支持，與拜登一決高下。

美媒報道，資深參議員桑德斯正尋求參議員沃倫（Elizabeth Warren）支持，與拜登一決高下。（AP）

拜登在「超級星期二」選戰前，獲退選的南本德市前市長布蒂吉格（Pete Buttgieg）及參議員克羅布徹（Amy Klobuchar）支持。

選戰後失利的紐約前市長彭博（Michael Bloomberg）亦宣布退選，轉為支持拜登。這意味拜登的主要對手，只剩下桑德斯與沃倫兩人。

沃倫的競選團隊經理劉煒（Roger Lau）稱對選情感到失望，並提到沃倫認為是時候要思考如何繼續參戰，不過看來她暫時無意退選。

沃倫與桑德斯同屬自由派，《華盛頓郵報》（The Washington Post）3月4日引述兩名知情人士指出，雙方的代表及盟友正討論整合，預料沃倫可能很快退選。

報道指出，會談尚在初步階段，假如沃倫退出，外界認為她的部分支持者可能轉為投向桑德斯。