俄羅斯若未兑現承諾　埃爾多安威脅重啟敘利亞軍事行動

俄羅斯和土耳其就敘利亞問題達成停火協議。土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）3月8日威脅，若俄羅斯未兑現承諾，將在敘利亞伊德利卜省（Idlib）重啟軍事行動。

俄羅斯總統普京和土耳其總統埃爾多安3月5日在莫斯科克里姆林宮舉行會談。（美聯社）

俄羅斯衛星通訊社報道，埃爾多安在伊斯坦布爾（Istanbul）表示：「如果俄羅斯作出的承諾未兑現，那麼我們保留單獨使用自己的方法清理該地區的權利」。埃爾多安3月9日在布魯塞爾與歐盟和北約領袖會面，要求北約在敘利亞問題上增援。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）和埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）3月5日在克里姆林宮會談，並發表聯合聲明。兩國同意停火，在伊德利卜設立6公里長的安全走廊，並15日起由雙方軍隊聯合巡邏。

沙姆解放組織（Hayat Tahrir al-Cham）2月27日大規模進攻敘利亞政府軍陣地，政府軍予以回擊。據俄國防部消息，受到敘政府軍炮火攻擊的地方本不應出現土耳其軍人。土耳其方面有36名土軍人死亡，30多人受傷。俄國防部強調，俄空天軍沒有在該地區動用飛機。