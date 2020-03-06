土耳其稱在敘利亞伊德利卜消滅21名敘軍

土耳其阿納多盧通訊社3月6日報道，3月5日有土耳其士兵在敘利亞殉職後，國防部出動武裝無人機消滅21名敘利亞軍人。

土耳其總統埃爾多安（左）3月5日與俄羅斯總統普京在俄羅斯莫斯科克里姆林宮會面後，二人在記者會上握手。（AP）

在土耳其及俄羅斯達成停火協議數小時，土耳其政府稱因2名士兵在敘利亞伊德利卜被殺，所以採取軍事行動。

敘利亞政府軍於伊德利卜一個小鎮開火後，土方2名士兵被殺、3名士兵受傷。土耳其國防部發聲明稱，該國無人機在當地時間下午約4時發動政擊。無人機除摧毀2座榴彈炮、2個火箭彈裝置，還殺死21人。

土耳其2月28日開始加強火力圍剿駐紮伊德利卜外圍的敘利亞政府軍。俄羅斯派遣的部隊協助政府軍作戰，並發動空襲擊殺最少33名土耳其士兵。這是土耳其軍方介入敘利亞戰事後，死傷最嚴重的一次。土耳其國防部隨即發動「春盾行動」（Operation Spring Shield）全面反擊。

土耳其與俄羅斯在敘利亞大打「代理人戰爭」。土耳其支持敘利亞反政府戰士，並指敘境有威脅土耳其的恐怖份子，揮軍入境掃蕩。俄羅斯則支持敘利亞總統巴沙爾（Bashar al-Assad）。俄、敘均指土耳其支持恐怖份子。