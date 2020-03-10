美國履行和平協議　開始撤走駐阿富汗美軍

美國和塔利班達成和平協議，華府承諾撤走駐阿富汗美軍。美國軍方3月9日確認，已經開始撤軍行動，於未來四個半月內，將駐阿富汗美軍從1.3萬削減至8,600。

阿富汗政局動盪，大選後出現總統「鬧雙胞」的情況。加尼3月9日宣誓就任總統。（美聯社）

駐阿富汗美軍發言人萊格特（Sonny Leggett）發聲明指，美國正在推進撤軍計劃，於未來四個半月內，將駐阿富汗美軍從1.3萬削減至8,600。他表示，駐阿富汗美軍將維持所有軍事手段和權威，達致目標，包括進行針對蓋達組織（Al-Qaida）和ISIS的反恐行動，並會維持對阿富汗部隊的支持。

一名不願具名的美國官員向美聯社透露，數百名美軍已經按原定計劃撤走，不會安排替補的美軍。根據美國和塔利班2月29日簽署的和平協議，美軍須於簽署10日內開始撤軍。國防部長埃斯珀（Mark Esper）3月2日表示，已經批准開始撤軍。

美國和塔利班的和平協議為阿富汗長達18年的戰爭帶來和平曙光。不過國內政局依然動盪，總統加尼（Ashraf Ghani）和對手阿卜杜拉（Abdullah Abdullah）3月9日分別宣誓就任總統。塔利班和阿富汗政府未來的談判仍然充滿未知數。