【新冠肺炎】美媒：特朗普應對疫情堪稱災難

美國2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診人數已突破700人，國內疫情防控形勢開始走向嚴峻。但總統特朗普（Donald Trump）仍不斷強調疫情可控，更呼籲外界不要過度渲染疫情嚴重程度。特朗普對於疫情的一系列表態引發媒體強烈不滿。

2020年3月3日，在馬里蘭州貝塞斯達舉行的美國國立衛生研究院關於新型冠狀病毒的簡報會上，美國總統特朗普（右）正在聽取專家意見。（AP）

美國《紐約時報》3月6日發表評論稱，到目前為止，特朗普對新冠病毒的應對方式，無法做到民主政制中人們所期待的基本誠實，同時也無法施行由上而下的專制式協作。

文章稱，在政府內部有一種不能與特朗普意見相左的巨大壓力。2月，國家免疫和呼吸系統疾病中心博士梅索尼耶（Nancy Messonnier）警告說，新冠病毒在美國的社區傳播是不可避免的。有報道稱特朗普對此非常憤怒，而疾病預防及制控中心（CDC）主任說梅索尼耶是口誤。

支持特朗普的媒體人物提出，梅索尼耶在參與一場反特朗普陰謀，因為她哥哥是前司法部官員羅森斯坦（Rod Rosenstein），此人常常被右派當作「深層政府」（Deep State）的人員來嘲弄。

《紐約時報》此前還報道稱，儘管軍方需要快速做出判斷，以保護駐紮在疫情爆發國家的部隊，美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）仍警告軍隊不要做出與特朗普所傳達信息相衝突的決定。五角大樓發言人對該報道提出異議，稱之為「不實的虛假陳述」。

《紐約時報》社論認為，在這場急速發展的危機當中，能看到政府上下的一場統一行動，以確保不出現與總統相牴觸的言論。

截至3月9日晚上7時，全美已經有36個州和華盛頓特區出現新冠肺炎確診病例，累計確診病例至少達到717宗，26人死亡。這個數字包括從武漢撤僑回美國的3人、從「鑽石公主號」郵輪撤僑回國的46人、以及「至尊公主號」郵輪上被確診的21人。目前，全美已經有10個州宣布進入緊急狀態。