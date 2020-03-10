美國派特使向加拿大施壓　促禁華為參與5G建設

加拿大將決定是否允許中國電信商華為（Huawei）參與5G建設。美國官員表示，美國高級特使3月9日與加國官員會面，並就此事對渥太華施壓。

美國總統特朗普的國際通訊政策特別代表布萊爾3月9日向加拿大官員施壓，反對加國准許華為參與5G建設。圖為3月9日特朗普在美國華盛頓白宮發言。（AP）

美國反對加拿大允許華為加入5G建設。特朗普政府2019年警告加拿大，除非禁止華為參與5G建設，否則加國可能無法取得最高機密情報。

美國駐加大使館在聲明中說，特朗普的國際通訊政策特別代表羅伯特‧布萊爾（Robert Blair）在會中提到，「安全及可靠的次世代通訊基礎建設的重要性」及美加防衛合作。

兩位美國消息人士在會前表示，布萊爾打算強調的是，若加拿大決定讓華為加入5G建設，可能會影響加拿大取得美國情報的安排。

英國1月公布，打算讓華為有限度參與其次世代無線網路建設，打擊了美國封殺華為的行動。

加拿大公共安全部長比林‧布萊爾（Bill Blair）是決定華為5G設備在加拿大命運的內閣成員之一，他3月9日告訴議員，「我們和盟友持續針對華為議題進行堅定且重要的討論」。

了解加拿大政府審議的渥太華消息人士說，加國當局在數月後才會做出決定。