華為問題遲疑不決　加拿大：不會接受脅迫

加拿大創新、科學和經濟發展部長貝恩斯（Navdeep Bains）3月5日向加拿大廣播公司（Canadian Broadcasting Corp.）表示，不會因為面對威迫而限制中國電訊設備製造商華為參與5G網絡。

中國華為公司是世界上最大的電信設備製造商。圖為2019年9月10日，華為在布達佩斯舉行的國際電信聯盟2019年世界電信展上發佈《5G應用立場白皮書》。（新華社）

美國彭博社3月6日報道，貝恩斯表示：「我們將確保以符合我們國家利益的方式前進」，「我們不會被任何其他司法管轄區脅迫。」被問到「其他司法管轄區」是否特別指美國時，貝恩斯淡化措辭指，「或許這不是正確的措辭，但我們不會受到其他司法管轄區的影響。」

貝恩斯說：「各國已經表達他們的擔憂。我們和我們的『五眼聯盟』夥伴國保持溝通。我們知道這是一個非常重要的問題」，「但我們將做出一個對加拿大人有意義、保護加拿大人的決定。」

美國部份參議員正尋求對允許5G網絡使用華為設備的國家廢除優先投資地位。特朗普（Donald Trump）政府正推動盟國全面封殺華為。

彭博社報道，在講英語、共享情報的「五眼聯盟」國家中，加拿大是最後一個尚未對華為參與5G建設的問題做出最終決定的國家。澳洲和新西蘭已經跟隨美國呼籲禁止使用華為技術與設備，但是英國首相約翰遜（Boris Johnson）的政府選擇選擇允許華為進入英國無線網絡的非敏感部分。

白宮對英國的決定感到失望，結果特朗普給約翰遜打來一通憤怒的電話。據英媒報道，特朗普在電話中以「非常生氣」的措辭表達憤怒，英方對特朗普措辭的力度大吃一驚。美國20名共和黨和民主黨參議員3月3日寫信給英國議員，敦促重新考慮政府的決定。

加拿大杜魯多（Justin Trudeau）政府表示，正在研究英國所採取的方式，但是由於加拿大在2018年12月1日應美國引渡的請求，在溫哥華逮捕華為創始人任正非的女兒、華為首席財務官孟晚舟，事件引發加中關係持續緊張。