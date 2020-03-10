【至尊公主號】乘客向船公司索償逾百萬美元　不滿利益置安全之上

在美國加州沿岸海域滯留多日的「至尊公主號」（Grand Princess）郵輪，3月9日獲准停靠奧克蘭港（Port of Oakland）。約2400多名乘客將分批落船接受檢疫，預計需要3日完成。船上一對夫婦不滿船公司將利益置於安全之上，沒有適當檢查方案，要求賠償超過100萬美元（約780萬港元）。

「至尊公主號」郵輪3月9日獲准停靠奧克蘭港，船上乘客表示高興（AP）

佛羅里達州的韋斯伯格夫婦（Ronald and Eva Weissberger）入稟洛杉磯地區法院，指控公主郵輪公司（Princess Cruise Lines）在得知有兩名前乘客確診後，仍決定航行，把利益置於安全之上。

他們指船公司沒有適當的應對方案去保護乘客，造成他們情緒困擾和創傷，所以要求索償100萬美元。他們聲稱，船公司只要求乘客在登船前填表證明自己沒有不適，但沒有進一步查問或檢查。

美國加州一名71歲男子3月4日確診死亡，當局認為死者有機會在乘搭「至尊公主號」期間感染。船隻原定5日抵達墨西哥，7日返回結束行程，在得知有死亡病例後，郵輪取消停靠墨西哥，直接駛回三藩市。美國當局早前確認船上起碼19名船員及2名乘客確診感染後，全部人員均需接受檢疫。