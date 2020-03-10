【新冠肺炎】美護理院爆13死卻缺檢測工具　無法檢驗65疑染病員工

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在全球多國蔓延，美國累計超過700宗確診個案，其中西雅圖（Seattle）科克蘭生命護理中心（Life Care Center of Kirkland）是重災區之一，院內有少13人因染疫死亡。但該護理院仍未得到足夠支援，該院3月9日表示，院內缺乏病毒檢驗工具組，無法檢測出現呼吸系統疾病徵狀的65名員工。

美國西雅圖科克蘭生命護理中心入口附近3月9日豎起一塊寫有「為你祈禱」的標語。（Reuters）

路透社9日報道，科克蘭生命護理中心共有180名員工，出現新冠肺炎徵狀的員工佔逾3分1，這些人已請病假。聯邦緊急醫護團隊正協助照料留在院內的53名療養院住客。

美國境內所有已知的新冠肺炎死亡病例中，超過半數發生在科克蘭生命護理中心。中心所有住客已接受檢驗。目前仍不清楚為何華盛頓大學（University of Washington）提議要協助檢測，員工卻仍未取得檢驗工具組。

科克蘭生命護理中心81歲的住客朱迪3月9日透過電話隔着玻璃窗與兒子馬蒂見面。朱迪3月8日已接受病毒檢測（Reuters）

護理中心發言人基利安（Tim Killian）對媒體表示，「我們需要更多檢驗工具組來為員工做檢測」；他說，他也不知道為什麼工具組沒送到，「我們已經問了好幾個曾提供檢驗工具組給我們的政府機關」。

自2月19日以來，科克蘭生命護理中心的120名病人中，有26人死亡，目前解剖其中15人的遺體，發現有13人的死因是新冠肺炎。

截至3月9日，院內仍有53名住客，其中35人已接受檢測，當中31人對病毒呈陽性反應。