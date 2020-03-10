【新冠肺炎】美國病例逾700宗　白宮新任幕僚長自我隔離

美國白宮新任白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）3月6日才獲得任命，但他因為可能曾與2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）患者有過接觸，目前正自我隔離。

梅多斯的辦公室主任威廉姆森（Ben Williamson）3月9日發表聲明表示，梅多斯周末獲告知他可能與一同出席「保守派政治行動會議」的新冠肺炎患者有過接觸，距離接觸時間已經過去12天。作為一種保護措施，梅多斯目前正在自我隔離。

他還透露，為謹慎起見，梅多斯已接受新冠病毒核酸檢測，結果呈陰性。他沒有出現任何症狀，但醫生給出預防建議，在本周三（11日）14天隔離期滿之前，他會一直待在家裏。

特朗普3月6日晚宣布任命國會眾議員梅多斯為白宮幕僚長，接替代理幕僚長馬爾瓦尼（Mick Mulvaney）。這是特朗普就任總統以來，任命的第4名幕僚長。

據美國約翰霍普金斯大學的最新數據顯示，美國目前已有752宗病例，26例死亡病例，其中治癒8例。

與此同時，外界也擔心美國總統特朗普（Donald Trump）可能曾與感染者有間接接觸。3月7日，美國保守聯盟（American Conservative Union）宣布，一名參加「保守派政治行動會議」的人員在新冠病毒檢測中呈陽性。美國總統特朗普、副總統彭斯和其他政府官員也出席會議。

多名參會的議員因為與確診病例有過直接接觸，宣布自我隔離。更加令人擔憂的是，這些自我隔離的議員也曾與美國總統特朗普密切接觸。白宮3月9日發表聲明稱，特朗普沒有接受檢測，但是身體狀況良好，沒有任何症狀。