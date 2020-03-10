【新冠肺炎．韓國】首爾爆大規模感染事件　電話中心至少64人確診

韓國首爾市一間客戶服務電話中心3月10日有至少64人確診感染2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎），由於病毒檢測仍在進行，預計病例人數將進一步增多。

韓聯社3月10日引述首爾市政府消息報道，位於首爾市九老區的一間電話中心有至少64人感染新型冠狀病毒，病毒檢測仍在進行中。據政府表示，其中40人為居住在首爾的職員及其家屬，此外有13名家住仁川市和11名家住京畿道的職員也感染病毒。

報道提到，有一位50多歲男子與電話中心職員在同一餐廳就餐後確診，當局又預計該中心的相關病例人數會進一步增加，九老區廳廳長李星向首爾市政府報告稱，在11樓工作的207人中還有相當多的人尚未接受檢測，而迄今僅有一半受檢人員的檢測結果出爐，今後確診的病例數量遠不止此。

對於這次首爾的集體感染事件，韓國中央防疫對策本部副部長權埈鬱10日在記者會上表示，韓國政府對此保持密切關注。

權埈鬱強調，首爾和京畿道地區人口密集，集體感染規模雖小，但也有可能發生類似新天地教會的病例劇增的情況，因此必須制定合理對策。此外，除了調查其他集體感染病例的同時，還將調查這些病例是否與新天地教會有關。

據韓國中央防疫對策本部數據，韓國新冠病毒確診病例中80.2%屬於集體感染，其中新天地大邱教會病例佔比最大，其餘個案和正處於調查分類階段的病例約佔19.8%。

受新冠肺炎疫情在韓國擴散的影響，韓軍已接連推遲在國內外舉行的聯合軍演。