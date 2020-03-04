朝鮮皇妹金與正罕見斥青瓦台「低級思維」　韓國：兩方應互相尊重

朝鮮最高領導人金正恩的胞妹、勞動黨中央第一副部長金與正3月3日罕見以個人名義發表講話，她指摘韓國青瓦台有「不合乎邏輯的低級思維」，一邊與美國聯合軍演，一邊要求朝鮮停止軍事戰鬥訓練，她表明朝鮮軍隊訓練是自衛行動。 韓國統一部3月4日回應稱，韓國和朝鮮應該互相尊重。

朝鮮勞動黨中央第一副部長金與正3月3日稱，青瓦台對朝鮮的軍事訓練發出「十分遺憾」、「要求停止」的聲音，實在令朝鮮感到驚訝。圖為2018年2月9日金與正出席2018年平昌冬奧的開幕典禮（AP）

韓聯社3月4日報道，統一部發言人呂尚基在記者會上表示，不評論金與正的談話，但政府認為，韓朝雙方為實現韓朝關係發展和韓半島永久和平，需相互尊重和共同努力。對於金與正在朝鮮的地位是否有所提升，呂尚基稱會在進一步分析後再評論。

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青瓦台對有關言論態度謹慎

報道指，統一部展開各項準備工作，以便在2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情平息後，多方面展開韓朝合作項目，如今朝鮮在這種情況下發表譴責的講話，令統一部不知所措。

報道稱，青瓦台有關人士對金與正的談話態度謹慎，只表示會研究朝鮮發表談話的背景，暫時不會發表立場。執政黨有關人士則表示，不必過度解讀此次談話為朝鮮完全關閉對話之門，或大幅轉變對韓政策基調。該消息人士亦表示，金與正的談話及朝鮮之前發射飛行物，有可能是朝鮮在疫情之下為加強內部團結採取的措施。

金與正斥青瓦台「不合乎邏輯的低級思維」

這次事件始於朝中社3月3日刊登文章，標題指金與正對青瓦台的低級思維表示驚愕，文章刊出金與正的講話，她提到朝鮮的軍事訓練不是想威脅任何人，對韓國青瓦台傳出「十分遺憾」、「要求停止」之類的聲音感到驚詫，她稱「人家做訓練還是休息，究竟跟他們有什麼關係，如此冒昧地胡言亂語」，她並提到「我認為南方也很喜歡聯合軍演，還熱衷於引進尖端軍事裝備等專做令人討厭之事」。

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