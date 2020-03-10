【新聞背後】與沙特掀油價戰　分析：俄羅斯有備而來

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情衝擊全球石油需求，拖累油價低走。俄羅斯卻一反常態拒絕與石油輸出國組織（OPEC）合作減產抬價，沙特阿拉伯隨即發動全球價格戰。在這場較勁中，分析相信俄羅斯是有備而來。

俄羅斯與沙特阿拉伯的全球價格戰中，分析相信俄羅斯總統普京（AP）是有備而來。（AP）

路透社指出，俄羅斯與沙特各自擁有龐大資金，用於抵受經濟衝擊。在這場消耗戰中，沙特計劃以此逼使俄羅斯重返談判桌，不過這並不容易。

俄羅斯揚言能承受油價在6至10年內處於每桶25至30美元；報道引述消息人士人士指出，沙特亦能在每桶30美元的價格撐得住，但必須出售更多原油，以彌補收入下降。

分析指出，比起2008年全球金融危機衝擊，或是2014年吞併克里米亞後遭西方制裁，如今的俄羅斯都比之前準備充足，更有能力抵擋經濟的衝擊。

路透社指，俄國財政儲備達5700億美元，而且盧布可以自由浮動，利用匯率波動來作出調整和貶值，減輕預算上的衝擊。在5700億美元儲備當中，包括該國1501億美元的國家財富基金，必要時可動用該基金補貼。

相反，沙特貨幣就要受制於美元匯率。沙特外匯儲備約5000億美元，但持續的低油價可能會限制政府使經濟多元化計劃的支出。

面對油價低走，分析相信美國頁岩油可能會成真正輸家，因為頁岩油的生產成本較沙特及俄羅斯開採的原油高。