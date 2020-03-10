【油價暴跌】富豪榜洗牌　馬雲重登亞洲首富寶座

根據彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index），在全球股市及油價「崩盤」之後，印度能源大亨安巴尼（Mukesh Ambani）財富蒸發近60億美元，拱手將亞洲首富頭銜讓給中國首富阿里巴巴集團創辦人馬雲。

美國紐約證券交易所的交易員3月9日看着正在下跌的道指。（Getty）

世界500大富豪3月9日總共損失2385億美元，創下彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index）自2016年10月開始追蹤500大富豪財富以來的單日最大跌勢。

人們日益擔心2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）擴散將使世界陷入經濟衰退，進而加劇油價及全球股市重挫。

根據彭博億萬富翁指數，安巴尼3月9日因為股油價重挫，財產淨值蒸發58.2億美元，退居亞洲最有錢富豪榜第二名。

馬雲在2018年中丟掉亞洲首富頭銜，但他如今以445億美元的財產淨值，重登亞洲首富寶座，目前他的財產淨值比安巴尼多出約26億美元。

因沙特阿拉伯與俄羅斯雙雙誓言增產石油以爭奪市場佔有率，油價9日創下29年來單日最大跌幅。這次油價暴跌是因「武漢肺炎」引發十餘年來首次石油需求萎縮現象。

儘管「武漢肺炎」疫情導致阿里巴巴的部分業務減少，但阿里巴巴的雲端運算服務及手機應用程式（app）需求增加，減輕了上述損失。