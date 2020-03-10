普京為「總統任期歸零」開綠燈　外媒：可掌權至2036年

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）3月10日到國家杜馬（即下議院）發言時，為議員在修憲案上提出的「總統任期歸零」倡議開綠燈，普京表示若然獲得市民支持、憲法法院不反對，方案是可行的。 該方案可使現年67歲的普京有望掌權至2036年。

普京3月10日到國家杜馬發言（路透社）

該修訂由統一俄羅斯黨議員捷列什科娃（Valentina Tereshkova）所提出，她支持取消總統任期次數限制或者把「總統任期歸零」。據俄羅斯衛星通訊社報道，她在議會上表示「提議取消總統任期次數限制，或者在修憲草案中加入一條款，即在新憲法生效後，現任總統和其他公民一樣，有權競選國家總統。」

對於取消總統任期次數限制方面，普京3月10日在國家杜馬稱，理解議員的建議，但認為不合理，他稱從長遠看來，社會應該要確保有定期的權力更迭。

但對於總統任期歸零的建議，普京表態不反對，他回答稱「這是可能的，但必須是俄羅斯公民支持這項提議並在今年4月22日公投中投票贊成。原則上，這方案也是可行的，但有一個條件，那就是俄羅斯聯邦憲法法院做出正式裁決，認定這一修改與憲法原則和基本精神不相抵觸。」

若然成事的話，此意味普京可以在2024年再競選總統，以俄羅斯總統六年一任、可連任一次計算的話，普京將可以掌權至2036年。

現年83歲的俄羅斯議員捷列什科娃是普京的忠實支持者，她也是世界上第一位女太空人，並在1963年獲授予蘇聯英雄稱號。